رمضان 2026.. هدى الإتربي تشارك جمهورها صورًا من كواليس مسلسل "مناعة"

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة ارتدت خلالها بلوفر باللون الرصاصي ونسقت معه بنطلون باللون الأسود.

كارولين عزمي

تألقت الفنانة الشابة كارولين عزمي من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية جامبسوت باللون الأسود.

بشرى

شاركت الفنانة بشرى جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، ونشرت بشرى الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت فيها شورت باللون الأزرق مع بلوزة باللون الرمادي.

هدى الأتربي

نشرت الفنانة هدى الأتربي صورًا من كواليس تصوير مسلسل "مناعة"، والمقرر عرضه في رمضان 2026، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

يارا السكري

شاركت الفنانة الشابة يارا السكري متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورتين من الحرم المكي، أثناء أدائها مناسك العمرة.

جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بدون مكياج، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ساندي

خطفت الفنانة ساندي الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مريم الخشت

شاركت الفنانة مريم الخشت جمهورها صورًا جديدة ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج ناعم أبرز ملامحها.

إنجي علي

ظهرت الفنانة والإعلامية إنجي علي بفستان طويل باللون الأسود، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

هند عبد الحليم

ظهرت الفنان هند عبد الحليم بإطلالة ناعمة ارتدت خلالها فستان بسيط باللون الأسود، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.