حرصت الفنانة الكبيرة فيروز، على التواجد بصحبة ابنتها ريما الرحباني، وتلقي عزاء نجلها الراحل "هلي"، في كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة في بكفيا.

ورحل هلي الرحباني، عن عمر 68 عاما، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد 6 أشهر من رحيل شقيقه المبدع زياد الرحباني، عن عمر 69 عاما.

وثار الجدل حول ظهور "هلي"، في عام 2022، في مجموعة صور نشرتها شقيقته المخرجة ريما الرحباني، وظهر بها على كرسي متحرك، بصحبة والدته المطربة الكبيرة فيروز، وشقيقه الموسيقار زياد الرحباني، في القداس الذي أقيم بمناسبة الذكرى 36 لرحيل الموسيقار عاصي الرحباني.

وتعرضت فيروز للهجوم، بدعوى تعمدها عدم وضع "هلي"، في دار رعاية صحية، بسبب معاناته من إعاقات ذهنية وبالحركة، وزعم البعض إصرارها، على إخفائه.

وحرصت ريما الرحباني، على الدفاع عن والدتها، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وشنت هجومها، ضد من روجوا للإتهامات، وكتبت: "أعداء الخير، هيدي هلق إِنْسرت زغير.. بكندا، للتذكير إنّو هلي أخوي، مارق عندي على الصفحة قبل إذا حدا متابع، هلق اللي ما يتابع مشكلته، أكيد فاته شيء بس أكيد اللي بيهم بالموضوع، ما يبقى يتّهم غيرو بأفعال لا بتخطر لا ببال ولا بخاطر، آه ما لا بتخطر بخاطر مطلقيها لأن هنّي كانوا هيك تصرفوا، بيفكروا الكل مثلهم عديمي الأخلاق".

وأوضحت ريما: "أنا ما قلت مقابل كل فرح في وجع، أنا قلت اللي كانوا يجاوبوني هيك جواب وغيرو ما كانوا يقنعوني، وبس تقلّكن قدّيه كلّكن بعاد عن الحقيقة اللي قلتا والفهم، وبالمُختصر الشديد لأن ما بتحبّوا القراية فوق الدكّة، بالمختصر الأقصى اللي يختصر البوست قصدت قول (هلي مش صليب هلي نعمة بوجوده معنا وحدنا، ومش نحنا خدمناه هو خدمنا، أوضح شوية، هلي من أوّل يوم ولغاية هاللحظات ولآخر يوم، مثله مثلنا بكل شيىء بل أكثر)".

وتابعت: "وما عاوزين تحليلاتكم ولا سخافاتكم ولا تدحشوا مناخيركم مطرح، ما لازم تدحشوها وما بيخصّكن ولا عاوزين تعاطفكم ولا شفقة حدا، اللي أشفق عليه فعلاً هوّ إنتو كلّكن سوى قشّة لفّة".

وعن ما تردد عن إخفاء والدتها المطربة فيروز، لنجلها "هلي"، كتبت ريما: "قال (أخفته عن الإعلام) قال، يا ساتر أي يجوز معوّدين أنتوا على اللي بيدلّل على مشاكله وبيستعطِف الناس، وبيشحت على حاله، أي لا ما حذرتوا، وبعدين مين تكونوا جنابكُن حتى نخفي أوما نخفي أي شيء عنكُم؟ شو ستار أكاديمي؟ أو عنّا فحص بشي مادة مثلاً؟".

وقامت ريما، بنشر روابط فيديوهات تنفي بالصور، ما تردد عن إخفاء شقيقها، وكتبت: "أوعى حدا يفكّر إنّي معصّبة بالعكس تماماً، متعودة على هالمستوى من اللَتْ والعجن وبستغرب كتير إذا تغيّر، شاهد بالتواريخ حقيقة تسريب، بعض الغموض وانظروا ماذا فعل! حصريًّا على هذه الروابط".

ورحل هلي الرحباني، الذي عاني من إعاقة ذهنية، عن عالمنا الخميس الماضي عن عمر 68 عاما وذلك على عكس تأكيد الأطباء لوالدته المطربة فيروز، أنه لن يعيش إلا 8 سنوات فقط، إلا أنه أكمل حياته وعاش على كرسي متحرك.