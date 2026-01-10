كتبت- منى الموجي:

نشرت المذيعة بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا وفيديوهات من الاحتفال بعيد ميلاد النجمة الكبيرة نيللي، والذي يوافق 3 يناير من كل عام.

وظهرت بوسي وهي تهنئ نيللي بعيد ميلادها قائلة "سنة حلوة ويا رب كل حاجة حلوة.. وانتي أحلى برج جدي ويا رب دايما مع بعض ونحتفل مع بعض.. وعقبال مليون سنة حبيبتي"، لتمازحها "مليون سنة بس".

وتابعت بوسي "2 مليون، مليار سنة، ويخليكي لينا ودايما معانا ودايما سعداء بيكي، وكل حاجة حلوة بتتمنيها تحققيها السنة دي إن شاء الله، السنة دي برج الجدي حلو وهيشوف حاجات كتير حلوة".

نيللي بدأت مشوارها الفني منذ طفولتها، وشاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، بينها: عصافير الجنة، توبة، رحمة من السماء، صباح الخير يا زوجتي العزيزة، امرأة زوجي، الدوامة، طائر الليل الحزين، العذاب امرأة، الوهم، الغول، حادث النصف متر، دندش، اثنين على الهوا، برديس، أنا وأنت وساعات السفر، حبيبي الذي لا أعرفه، فوازير: الخاطبة، عالم ورق ورق ورق، أم العريف.