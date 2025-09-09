أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد إعلان انفصالها

كتبت- سهيلة أسامة:

علّقت الفنانة ياسمين الجيلاني للمرة الأولى عقب إعلان انفصالها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

ونشرت الجيلاني آية قرآنية جاء فيها: "مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ".

وأعلن الفنان عمر خورشيد، انفصاله عن زوجته ووالدة ابنته الفنانة ياسمين الجيلاني، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتب عمر "تم الطلاق بيني وبين أ/ ياسمين الجيلاني أم بنتي بالود والتراضي، وكما وجب الإعلان في الزواج فيجب أيضاً الإعلان في الطلاق".

جدير بالذكر أن عمر وياسمين احتفلا بزواجهما في نوفمبر 2015، ولديهما ابنة، وحدث الانفصال بعد مرور 10 سنوات تقريبا على الزواج.

