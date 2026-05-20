كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لتنفيذ ضربات ضد إيران خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الهجمات قد تبدأ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

موقف طهران لم يتغير في المفاوضات

وبحسب التقرير، نقل وسطاء إقليميون ومسؤولون أمريكيون مطلعون أن الموقف الإيراني في المحادثات مع واشنطن لم يشهد تغيراً كبيراً مقارنة بالجولات السابقة التي فشلت في تحقيق تقدم نحو اتفاق ينهي الحرب ويخفف حدة التصعيد بين الطرفين.

وجاءت هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ضربات عسكرية كانت مقررة الثلاثاء، مبرراً القرار بما وصفه بوجود مؤشرات إيجابية على طاولة المفاوضات ومطالب خليجية لتأجيل الهجمات.

خلافات حول النووي ومضيق هرمز

وأشار الوسطاء، وفق الصحيفة، إلى أن إيران ما زالت تتمسك بوقف الأعمال العدائية والحصول على دعم مالي وتعويضات عن أضرار الحرب، إضافة إلى دورها في الإشراف على مضيق هرمز، بينما تواصل رفض المطالب الأمريكية المتعلقة بإغلاق برنامجها النووي أو تعليقه لفترة طويلة.