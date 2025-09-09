كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة رانيا منصور الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت رانيا مجموعة صور بإطلالتين مختلفتين، الأولى ظهرت مرتدية فستان أسود طويل وجريء، والأخرى ظهرت فيها رفقة ابنتها توانا على البحر، مرتدية فستان طويل يناسب أجواء الصيف.

لاقت الصور استحسان الجمهور، الذي تفاعل وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر وانوثة طاغية"، "جمالك يخطف"، "قمر وقمرين يا جميلة"، "كفاية جمال بقى".

وشاركت رانيا منصور في فيلم "ريستارت"، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

