أحمد السقا يرد على سؤال عن استعداده للموت

12:32 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
    من تعليق السقا
    منشور السقا
كتب-مصطفى حمزة:

وجه الفنان أحمد السقا، رسالة مؤثرة إلى روح والده الراحل رائد فن العرائس المخرج صلاح السقا.

ونشر أحمد السقا، صورة له مع والده الراحل، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، وكتب: "واحشنى يا بو صلاح انده عليه وقصر".

وردا على سؤال أحمد متابعي صفحته، الذي كتب: "وإنت مستعد؟"، أجاب السقا: "جدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا، فيلم "أحمد وأحمد"، الذي عرض في موسم الصيف، وشاركه البطولة أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي.

احمد السقا ووالده رسالة مؤثرة الراحل المخرج صلاح السقا
