"بفستان قصير".. أحدث جلسة تصوير لـ ليلى علوي وهي تلعب مع أمواج البحر

شاركت النجمة ليلى علوي متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها أمام البحر، أثناء قضاء آخر أيام فصل الصيف.

ونشرت ليلى صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان قصير يناسب الأجواء، وعلقت: "حين يلتقي البحر بروحي".

تفاعل المتابعين مع ليلى علوي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا ليلي حبيبتي وحشتيني"، "لولا القمر"، "يا لولا يا حلوة"، "أجمل فنانة في الكون"، "جميلة أوي".

تخوض النجمة ليلى علوي تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، بطولة بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

