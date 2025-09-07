إعلان

حافية القدمين.. جومانا مراد تخطف الأنظار بصورها على أنغام "ضي"

03:19 م الأحد 07 سبتمبر 2025
كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، يضم مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت جومانا خلال الفيديو بإطلالة صيفية أنيقة، وارتدت عباءة بحر وظهرت حافية القدمين، كما حرصت الفنانة على إغلاق خاصية التعليقات على الفيديو، واستخدمت أغنية "ضي" لـ"الكينج" محمد منير.

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد كان مسلسل "أم ٤٤" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب، فاطمة الصفي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

