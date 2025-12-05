الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مدرسة التجمع

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن واقعة تعدي طالب على زميله وإصابته داخل إحدى المدارس بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة التجمع الأول كان قد تلقى بلاغاً بتاريخ 3 ديسمبر الجاري بوجود مشاجرة ومصاب داخل إحدى المدارس. وبالانتقال، تبين إصابة أحد الطلاب بـ "جروح واشتباه كسر بالوجه".

وأقر الطالب المصاب بتضرره من زميله في الفصل لقيامه بالتعدي عليه بالضرب، وذلك بسبب خلافات نشبت بينهما حول أولوية الجلوس على أحد المقاعد. وأدى التعدي إلى كسر نظارة الطالب الطبية وحدوث إصابته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالب المشكو في حقه، الذي كان مصاباً أيضاً بـ "جرح باليد". وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لكنه اتهم زميله (الشاكي) بالتسبب في إحداث إصابته باليد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيداً للعرض على النيابة المختصة.