رانيا محمود ياسين تذكر جمهورها بأداء صلاة الخسوف والكسوف

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" منشورًا كتبت فيه: "ورد اليوم – ليلة الخسوف، اليوم بعد العشاء سنصلي صلاة الخسوف بإذن الله، أما الكسوف هيبقى يوم 21 سبتمبر بإذن الله".

واستشهدت بالآية الكريمة: "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (القمر)"، وأوضحت أن خسوف القمر أو كسوف الشمس من الآيات العظيمة التي تذكّر الإنسان بقدرة الله وبقرب الساعة، وهي دعوة للتوبة والرجوع إلى الله".

وتشهد مصر ومعظم الدول العربية، مساء اليوم، ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، والتي تُعد من أبرز الأحداث الفلكية التي يمكن متابعتها بالعين المجردة دون الحاجة إلى أي أدوات خاصة.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة رانيا محمود ياسين الفنية كانت بمسلسل "إنحراف" بطولة النجمة روجينا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022.

اقرأ أيضًا:

داليا البحيري: الصحة نعمة كبيرة لا يشعر بها إلا من يفقدها

داخل حمام السباحة.. دينا فؤاد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

المسرح التجريبي.. علاء عبدالسلام ومحمود حميدة يشاهدان "رماد من زمن الفتونة" لـ"فرسان الشرق"

أوركسترا القاهرة السيمفوني يبدأ الموسم الفني الجديد ويلتقي جمهوره على المسرح الكبير

مخرجة "صوت هند رجب" تهدي جائزة مهرجان فينيسيا للهلال الأحمر الفلسطيني