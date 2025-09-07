في هذا الموعد.. أسرة الراحل لطفي لبيب تحيي ذكرى مرور 40 يوما على رحيله

كتبت- نوران أسامة:

كشفت ابنة الفنان الراحل لطفي لبيب عن موعد إقامة قداس الأربعين لوالدها، وذلك يوم السبت 13 سبتمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بكنيسة القديس يوسف النجار الملحقة بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة.

ونشرت ابنة الفنان الراحل بيانًا عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "تدعو أسرة الفنان القدير والأب العظيم لطفي لبيب، الأهل والأصدقاء لحضور صلاة القداس الإلهي لذكرى الأربعين، وذلك يوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025، الساعة 9 صباحًا، بكنيسة القديس يوسف النجار الملحقة بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة".

وعانى الفنان لطفي لبيب من أزمات صحية متلاحقة، بدأت في 13 يوليو الماضي حين تم نقله إلى المستشفى ودخل غرفة العناية المركزة ومُنعت الزيارات عنه. وبعد تحسن حالته، غادر المستشفى وعاد إلى منزله، قبل أن تتدهور حالته مجددًا، ما استدعى نقله مرة أخرى إلى المستشفى في حالة حرجة، ليرحل عن عالمنا، تاركا رصيدا فنيا كبيرا.

