إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ تعليق من أمل حجازي بعد خلعها الحجاب، "صوت هند رجب" يفوز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في ختام فينيسيا السينمائي، تشييع جنازة الفنان فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام، داليدا خليل تحتفل مع عريسها داخل حمام السباحة، انهيار النجم التركي كيفانش تاتليتوغ "مهند" في جنازة صديقه خالد يوكاي، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: