إعلان

حدث بالفن | ليلى علوي على البحر وأمل حجازي تثير الجدل بتصريحات عن الحجاب

12:01 ص الأحد 07 سبتمبر 2025
حدث بالفن | ليلى علوي على البحر وأمل حجازي تثير الجدل بتصريحات عن الحجاب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ تعليق من أمل حجازي بعد خلعها الحجاب، "صوت هند رجب" يفوز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في ختام فينيسيا السينمائي، تشييع جنازة الفنان فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام، داليدا خليل تحتفل مع عريسها داخل حمام السباحة، انهيار النجم التركي كيفانش تاتليتوغ "مهند" في جنازة صديقه خالد يوكاي، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

أنغام ليلى علوي مهرجان فينيسيا السينمائي فكري عبدالحميد هاجر السراج هنا الزاهد رانيا أبو النصر صلاح الشرنوبي داليدا خليل صوت هند رجب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
بإطلالات صيفية جريئة | هدى المفتي تخطف الأنظار وليلى زاهر تعلق

إعلان

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مساء اليوم.. قمر الدم يزين سماء مصر في مشهد فلكي نادر والأوقاف تدعو لصلاة الخسوف
الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)