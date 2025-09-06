بـ"جمبسوت قصير".. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة تبهر الجمهور

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة اللبنانية كارول سماحة أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت كارول بإطلالة جريئة مرتدية "جمبسوت قصير" باللون الأبيض، نال إعجاب متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاعل الجمهور، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "اطلالة مميزة جدا"، "كل شي يلبقلك، روعة وجميلة"، "واو جميلة جدا".

يذكر أن كارول سماحة شاركت مؤخرا في عرض مسرحي بعنوان "كلو مسموح" تم عرضه على خشبة "كازينو لبنان".

