إعلان

زوجة ماجد المصري تحتفل بعيد ميلادها (15 صورة)

07:20 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    رانيا ابو النصر
  • عرض 16 صورة
    رانيا ابو النصر تحتفل بعيد ميلادها مع صديقتها
  • عرض 16 صورة
    رانيا ابو النصر تحتفل بعيد ميلادها مع صديقتها (
  • عرض 16 صورة
    رانيا ابو النصر تحتفل بعيد ميلادها مع صديقتها
  • عرض 16 صورة
    رانيا ابو النصر تحتفل بعيد ميلادها مع صديقتها
  • عرض 16 صورة
    رانيا ابو النصر ترقص في عيد ميلادها
  • عرض 16 صورة
    رانيا ابو النصر زوجة ماجد المصري تحتفل بعيد ميلاده بصحبة صديقاتها
  • عرض 16 صورة
    رانيا ابو النصر زوجة ماجد المصري تحتفل بعيد ميلاده بصحبة صديقاتها
  • عرض 16 صورة
    رانيا ابو النصر في عيد ميلادها
  • عرض 16 صورة
    رانيا ابو النصر ترقص في عيد ميلادها
  • عرض 16 صورة
    رانيا ابو النصر وتورتة عيد ميلادها
  • عرض 16 صورة
    رانيا ابو النصر وتورتة عيد ميلادها
  • عرض 16 صورة
    رانيا ابو النصر
  • عرض 16 صورة
    رانيا ابو النصر تحتفل بعيد ميلادها مع صديقتها
  • عرض 16 صورة
    رانيا ابو النصر وتورتة عيد ميلادها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

احتفلت رانيا أبو النصر زوجة النجم ماجد المصري بعيد ميلادها بحضور صديقاتها.

ونشرت رانيا مجموعة صور بصحبة صديقاتها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أحلى ناس في الدنيا بحبكم أوي وربنا يخليكم ليا حبايب قلبي أنتم".

وتلقت رانيا التهاني من المتابعين على "انستجرام"، وجاءت كالتالي: "كل سنة وانتى جميلة وزي القمر يا جميلة"، "عيد ميلاد سعيد"، "تعيشي وتتهني"، "عيد ميلاد سعيد يا صديقي"، "عيد سعيد يا جميلة".

يذكر أن الفنان ماجد المصري تصوير مشاهده الأولى في فيلم الست لما مع النجمة يسرا، مجسدا شخصية زوجها ويواجهان العديد من المواقف.

فيلم الست لما من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول عدد من قضايا المرأة.

اقرأ أيضا..

محمد عطية ينتقد إعلان زيزو الجديد: "لو كان اتعمل من سنتين كانت الدنيا قامت"

"داخل أسانسير".. هنا الزاهد تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

رانيا ابو النصر ماجد المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. منتخب مصر الثاني 1 - 0 تونس
حشد عسكري في طرابلس.. ماذا يحدث في العاصمة الليبية ولماذا الآن؟