زوجة ماجد المصري تحتفل بعيد ميلادها (15 صورة)

كتب - معتز عباس:

احتفلت رانيا أبو النصر زوجة النجم ماجد المصري بعيد ميلادها بحضور صديقاتها.

ونشرت رانيا مجموعة صور بصحبة صديقاتها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أحلى ناس في الدنيا بحبكم أوي وربنا يخليكم ليا حبايب قلبي أنتم".

وتلقت رانيا التهاني من المتابعين على "انستجرام"، وجاءت كالتالي: "كل سنة وانتى جميلة وزي القمر يا جميلة"، "عيد ميلاد سعيد"، "تعيشي وتتهني"، "عيد ميلاد سعيد يا صديقي"، "عيد سعيد يا جميلة".

يذكر أن الفنان ماجد المصري تصوير مشاهده الأولى في فيلم الست لما مع النجمة يسرا، مجسدا شخصية زوجها ويواجهان العديد من المواقف.

فيلم الست لما من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول عدد من قضايا المرأة.

اقرأ أيضا..

محمد عطية ينتقد إعلان زيزو الجديد: "لو كان اتعمل من سنتين كانت الدنيا قامت"

"داخل أسانسير".. هنا الزاهد تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق