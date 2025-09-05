كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها صورا جديدة من الساحل الشمالي نشرتها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت إلهام شاهين في الصور مع النجمة أنغام إلى جانب عدد من النجمات، وهن الفنانة ليلى علوي والمخرجة إيناس الدغيدي والتقطن العديد من الصور التذكارية.

وكتبت إلهام شاهين: "كلنا بنحبك يا أنغام يا أغلى الغاليين .. ربنا يحميكى من كل شر يا صديقتي الجميلة ويبارك لك .. ودايما يارب فى خير وأحسن صحة وأكبر نجاح".

تستعد النجمة أنغام لحفل غنائي استثنائي يوم 23 سبتمبر الجاري على مسرح قاعة رويال ألبرت الملكية في لندن، وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن آخر مشاركات إلهام شاهين في الدراما التليفزيونية كان مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

ماجدة خيرالله عن مصطفى غريب: "أخشى من استغلاله فيتحول إلى نمرة"

"ضي" أحدثها.. أعمال فنية شارك بها محمد منير بحضور خاص (تفاصيل)