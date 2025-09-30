نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل صورًا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تتجول بشوارع باريس.

ظهرت بسمة مرتدية إطلالة كاجوال جريئة، تسببت في تعرضها للعديد من الانتقادات من قبل متابعيها وجمهورها، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "صور غير موفقة"، "والله عيب عليكي"، "هي ليه بتلبس كدا"، "ايه اللي عملاه في نفسك ده".

واحتفلت بسمة بوسيل مؤخرا بطرح ألبومها الجديد بعنوان" حلم" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل تخوض تجربة التمثيل لأول مرة بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

