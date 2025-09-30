إعلان

بإطلالات مختلفة وجذابة.. نيللي كريم تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب : مصراوي

08:26 م 30/09/2025
كتب- مروان الطيب:

نشرت النجمة نيللي كريم صور جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها "فيسبوك".

ظهرت نيللي مرتدية عدد من الإطلالات الجريئة والساحرة التي خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات نيللي كريم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، نيللي كريم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي.

نيللي كريم فيسبوك إطلالات جريئة

