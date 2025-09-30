مروة صبري بعد زواج رانيا يوسف: "فرحنالك من قلبي .. بس ماتغنيش"

كتب - معتز عباس:

وجهت الإعلامية مروة صبري التهنئة لـ رانيا يوسف بمناسبة زواجها من المخرج أحمد جمال، فرحتلك وألف مبروك يارب حياتك تبقى سعيدة وجميلة".

وانتقدت "مروة صبري" ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد زيجات رانيا يوسف، قائلة: "اللي بيقولوا اتجوزت كام مرة يا جماعة تتجوز مش بتعمل حاجة في الحلال تتجوز خلاص براحتها"، وذلك خلال تقديمها برنامج "قعدة ستات" على قناة "ألف اليوم".

ووجهت مروة صبري رسالة لـ رانيا يوسف، قائلة: "رانيا يوسف.. اتجوزي وافرحي وانبسطي بس متغنيش أنا لسة عند رايي، أنا فرحنالك من قلبي وبحبك، أنتي فنانة جميلة بس متغنيش، اتجوزي وقضي شهر عسل ويارب حياتك تبقى سعيدة وهنيه وفرحة وكل حاجة حلوة ودايما مقبلة على الحياة".

أعلنت الفنانة رانيا يوسف زواجها من الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.

ظهرت رانيا يوسف وأحمد زوجها سويًا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي، ونشر صورًا تجمعهما عبر موقع انستجرام.

