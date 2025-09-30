بإطلالة جريئة باللون الأحمر.. مي الغيطي تشارك متابعيها صورًا مع زوجها

"نمبر وان في إفريقيا".. محمد رمضان يخطف الأنظار بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة مي الغيطي مجموعة صور جديدة تجمعها بزوجها من إحدى المناسبات الخاصة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت مي بفستان أنيق باللون الأحمر خطفت به الأنظار، ولاقت إطلالتها تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "أجمل عروسة"، "جميلة"، "بطلة لا تطفئ الشمس".

يذكر أن مي الغيطي شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الكابتن" وعرض في النصف الأول من الشهر الكريم.

مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني.

