طارق الشناوي يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان منير مكرم

طمأن الناقد الفني طارق الشناوي، جمهوره على الحالة الصحية للفنان منير مكرم، مؤكدا أنه تجاوز أزمته الأخيرة ويستكمل حاليا علاجه في منزله.

وكتب الشناوي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الفنان الكبير منير مكرم تجاوز الحمد لله أزمته الصحية ويستكمل علاجه في بيته، منير هو العطاء في أرقى معانيه، يتواجد في كل التفاصيل المتعلقة بخدمة أعضاء النقابة".

وأضاف: "يحرص على حضور كل الطقوس حتى في الصلاة على المتوفى، يصلي في الكنيسة صلاة الجنازة، ولا يحول ذلك دون أن يصلي أيضا بالطقوس الإسلامية في الجامع على المسلم عضو النقابة. كثير من الفنانين المسلمين كانت وصيتهم أن يشرف منير على وداعهم حتى باب القبر، ألف سلامة للفنان الكبير، والصحة والعمر المديد لك، ويظل عطاؤك مشعا على الشاشة وفي الحياة".

يذكر أن منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، شارك مؤخرًا في مسلسل "إش إش" الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضي.

