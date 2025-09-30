حقيقة صورة عادل إمام على كرسي متحرك في العمرة

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان عادل إمام محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صُنعت بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهر خلالها الزعيم جالسًا على كرسي متحرك أثناء أداء مناسك العمرة، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور.

يُذكر أن آخر ظهور للفنان عادل إمام كان خلال حفل زفاف حفيده عادل رامي إمام على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، والذي شهد حضورًا لافتًا لنجوم الفن والإعلام.

وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير، من بينهم: يسرا، إيمي سمير غانم، حسن الرداد، يوسف الشريف، هشام ماجد، هنا الزاهد، ياسمين عبدالعزيز، ياسمين صبري، محمد حماقي، الإعلاميتان رضوى الشربيني ولميس الحديدي، والمنتجان تامر مرسي وحمادة إسماعيل، والإعلامي عمرو الليثي، إلى جانب نخبة من النجوم.

