شمس البارودي تحسم الجدل: أنا مش سورية

كتب-مصطفى حمزة:

حسمت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، الجدل المثار حول جنسيتها، وأصولها.

ووجه أحد متابعي صفحة الفنانة المعتزلة شمس البارودي، في موقع فيسبوك، رسالة لها، وعلق: "أفضل سورية، عاشت في مصر وبقت مصرية، إحنا قعدناهم عندنا فترة الحرب، ودلوقتي بيشتموا فينا، هل ده يرضيكي يا حاجة شمس".

وردت شمس البارودي، وكتبت: "أنا مش سورية، أهل أبي، لكن كل بلد فيها وفيها، مش كل المصريين طيبين، ولا كل السوريين كذلك، ليه حضرتك بتعمم".

وأكدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، في ردودها على متابعي صفحتها، عدم وجود أي نية لها للعودة إلى التمثيل، موضحة أن نشرها صور ومقاطع فيديو من كواليس أعمالها مع زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، جزء من حياتها معه، وقالت: "لن أمحوه.. وربنا مُطلع على القلوب يا مؤمنين".