هل تورط "لما القمر" محمد فؤاد في أزمة جديدة مع شرحبيل أحمد؟

ظهر المطرب محمد فؤاد في مقطع فيديو متداول بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يقدم أغنية بعنوان "ضو القمر"، باعتبارها أغنية جديدة له.

وتحدث الفنان السوداني شريف شرحبيل في تصريح خاص لـ"مصراوي، وقال: "شاهدت مقاطع الفيديو للفنان محمد فؤاد، ومع تقديرنا له، ومع تواجد إشارة اسم الوالد الفنان شرحبيل أحمد، أوضح هنا أن الأغنية اسمها (لما القمر) وليس (ضو القمر)، وهي واحدة من أشهر الأغاني التي كتبها ولحنها وغناها منذ سنوات".

وتابع: "فوجئنا بوجود تنويه عن استعداد فؤاد، لتقديمها، وذلك رغم عدم إتباع الإجراءات المتبعة، سواء بالتواصل مع صاحب الأغنية أو أي وسيط، للحصول على موافقته والتصريح بإعادة تقديمها، علما بأن الفنان محمد فؤاد نفسه سبق، وقام بإعادة تقديم أغنية شهيرة من كلمات وألحان وغناء شرحبيل أحمد، وهي (الليل الهادي)، وللآسف الشديد نسبت عند طرحها للتراث النوبي".

يذكر أن، الفنان محمد فؤاد، سبق وأعلن عن استعداده لطرح ألبوم غنائي جديد، وتعاون في أغاني الألبوم مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ومنه القيعي، وأسامة محرز، وتامر حسين، وأحمد شكري، ومن الملحنين عزيز الشافعي، ووليد سعد، ومدين، ومصطفى العسال، وفارس فهمي، ومن الموزعين الموسيقيين توما، وكريم عبد الوهاب، نادر حمدي، ووسام عبد المنعم، وأحمد إبراهيم.

