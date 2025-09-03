ماجدة خير الله: "قولوا سيناريو عيب تقولوا عليه ورق"

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الناقدة الفنية ماجدة خير الله رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، أكدت خلالها ضرورة استخدام المصطلح الصحيح عند الحديث عن الأعمال الدرامية والسينمائية.

وكتبت ماجدة: "قل سيناريو أو سكريبت ولا تقل ورق، حتى لو سمعت ناس بتقول على السيناريو ورق، معهد السينما فيه قسم للسيناريو مش للورق، وعلى تترات الأفلام بيتكتب سيناريو فلان مش ورق فلان".

وأضافت: "هتلاقي إعلانات كتير عن ورش لتدريس السيناريو مش الورق، وفي المهرجانات السينمائية فيه جايزة للسيناريو مش للورق، من أول ما اخترعوا السينما وهو اسمه سيناريو، فعيب تقول عليه ورق، اتعلم الصح، حتى لو غيرك بيقول غير كده.. تكرار الغلط لا يصنع منه واقع صحيح".



