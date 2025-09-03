إعلان

"ربنا يكمل شفاك"..زوجة سامح حسين تطمئن جمهوره على حالته الصحية

12:26 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    سامح حسين وزوجته
  • عرض 14 صورة
    سامح حسين وزوجته وسام حامد
  • عرض 14 صورة
    زوجة سامح حسين
  • عرض 14 صورة
    سامح حسين وزوجته
  • عرض 14 صورة
    سامح حسين وزوجته في العرض الخاص ل استنساخ
  • عرض 14 صورة
    سامح حسين وزوجته في العرض الخاص ل استنساخ
  • عرض 14 صورة
    سامح حسين في راس البر
  • عرض 14 صورة
    سامح حسين وسليمان عيد
  • عرض 14 صورة
    سامح حسين يعلن استكمال تصوير فيلم تحت الطلب
  • عرض 14 صورة
    سامح حسين
  • عرض 14 صورة
    ابنتا سامح حسين
  • عرض 14 صورة
    وسام حامد وابنة سامح حسين
  • عرض 14 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل الفنان سامح حسين (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان سامح حسين منذ أيام عن تعرضه لوعكة صحية، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن آية قرآنية.

وطمأنت زوجته وسام جمهوره، ونشرت صورة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يتلقى العلاج، وعلقت: "حمد الله على سلامتك وربنا يكمل شفاك على خير".

يُذكر أن آخر أعمال سامح حسين فيلم "استنساخ" من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد، وشارك في بطولته هبة مجدي، محمد عز.

سامح حسين

اقرأ أيضًا:

مدحت العدل عن فيلم "ضي": رحلة شجن إنساني نبيل

فرقة "المركز القومي للمسرح" تتألق على مسرح ساحة الهناجر

سامح حسين وعكة صحية زوجة سامح حسين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
ماجدة خير الله لـ عمرو يوسف: "إذا كان يريد دخول عالم الأكشن لابد ألا يتناول الرقاق والمحشي"

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإيجار القديم.. الإسكان: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل
تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ