بإطلالة أنيقة.. أحدث جلسة تصوير لـ هيدي كرم تخطف بها الأنظار

خطفت الفنانة هيدي كرم أنظار المتابعين على السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هيدي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

وظهرت هيدي بإطلالة أنيقة، مرتدية "جمبسوت" ، نال إعجاب الجمهور، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "إيه القمر ده"، "حلوة جدا"، "مفيش منك يا قمر"، "جميلة أوي".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.