"مصمم قصص الأنبياء".. وفاة الفنان أحمد الضوي

أعلن الناقد التشكيلي صلاح بيصار، منذ قليل، وفاة الفنان أحمد الضوي رائد فن تحريك الصلصال في مصر والوطن العربي ومصمم قصص الأنبياء.

وكتب "صلاح"، عبر حسابه على "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى، أنعى وزملائي الفنانين الأخ الفنان أحمد الضوي فنان الرسوم المتحركة وأحد رموز هذا الفن".

وأَضاف: "أنعى أخا عزيزا ترك بصمة فى مجاله، خالص العزاء لأسرته وابنه زياد، البقاء لله أسكنه الله الجنة وتغمده برحمته مع حزننا الشديد".

يذكر أن، الفنان أحمد الضوي واحد من أهم وأبرز رواد فن تحريك الصلصال في مصر والوطن العربي، وكان من المؤسسين لهذا الفن ومن أعماله الفنية مسلسل قصص الأنبياء ومسلسل المبشرين والمبشرات بالجنة ومسلسل الأصدقاء الثلاثة ومسلسل دقدق ومسلسل الطفل جحا ومسلسل أوفه وفيلم حلم الفخاري، وفيلم شقاوة عيال وغيرها من الأعمال التي خلدت معالم هذا الفن في الذاكرة البصرية للطفولة المصرية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.