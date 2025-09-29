"بقيت أم 44".. رضوى الشربيني تنشر صورا من احتفالها بعيد ميلادها

فضل القاسم ردا على الحملة ضد مصر: فضلها على السوريين بالأرقام والأدلة

كتب- هاني صابر:

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بعيد ميلادها الـ 44.

ونشرت رضوى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "العمر مجرد رقم.. بس النهاردة بقيت أم ٤٤ بجد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أجمل ٤٤ سنة في الدنيا، ملكة جمال وأحلى مذيعة، أحلى أم 44، كل سنة وانتي طيبة يا قمر، عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن، رضوى الشربيني تقدم برنامجها الأسبوعي "هي وبس" عبر شاشة DMC، والذي يناقش قضايا اجتماعية وإنسانية واقعية، ويعرض يومي الثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة 11 مساء.