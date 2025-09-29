تفاصيل جديدة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه نقيبا للمهن التمثيلية

كشف الفنان خالد سرحان، تفاصيل جديدة بشأن استقالة الدكتور أشرف زكي من منصبه نقيبا للمهن التمثيلية.

وقال خالد سرحان، ببرنامج "صباح العربية": "تواصلت مع روجينا بس اللي عرفته إن الدكتور أشرف مش عايز يتكلم دلوقتي مش عارف ليه، لكن أكيد فيه مشكلة، وفيه تجاوزات حصلت، لأن حصلت منه قبل كدة واستقال بسبب تجاوز أحد الزملاء، فده ممكن يحصل".

وتابع: "قصة عشان خاطر هيبقى عضو مجلس شيوخ، لا يمكن، لأن أشرف زكي بالنسباله يتنفس النقابة ويعشق أعضاء النقابة".

واستكمل: "أشرف زكي تقدم بالاستقالة، ورُفضت من أعضاء مجلس إدارة النقابة".

وأضاف: "أشرف زكي يعرف جميع فناني مصر، والفنانين عندنا كتير أوي ويعاملهم كإخوة وأكتر حد بيطبطب عليهم وهو أب لبعضهم بخلاف كونه أخ لبعضهم.. ويرجع قراره إلى الحساسية مع بعض الزملاء".

وكان أشرف زكي، أعلن مؤخرا عن انتهاء مهمته كنقيب للمهن التمثيلية، وقال في بيان صحفي: "لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر".

ووجّه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيدًا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

وأختتم بيانه: "أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".