أول تعليق من أحمد السقا بعد تعرضه لحادث سير

بالصور.. سارة سلامة بإطلالة "كاجوال" تنشر 10 صور من رحلتها في فرنسا

ليلى علوي تنشر صورًا وفيديوهات مع يسرا وهالة صدقي في حفل عمرو دياب

حرص النجم أحمد السقا، على توجيه رسالة لجمهوره وأصدقائه، بعد تعرضه لحادث سيارة منذ أيام

وكتب السقا عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "اللهم لك ألف حمد وشكر، ويخلق الله من المحن منح ومنحني الله حبا كثيرا لم أكن أدركه، ألف مليون شكر لمن تفضل بالاطمئنان عليا، ومثلهم اعتذار لمن لم أستطع الوصول إليه لرد الجميل"

وتابع: "أنا الحمدلله وبفضله تمام وأبدأ عملي من غد، وقاموس اللغة كاملا لن يوفيكم جزاءكم من الذوق والرقي والواجب، الحمدلله من قبل ومن بعد"

وتعرض الفنان أحمد السقا لحادث سير، أدى لتهشم سيارته، وأكد مصدر مقرب من السقا في تصريح لمصراوي أنه لم يصب بأذى وعاد لمنزله بعدها

وكان آخر أعمال الفنان أحمد السقا فيلم "أحمد وأحمد" وشاركه البطولة: أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي