أكدت المطربة باسكال مشعلاني دعمها الكامل للفنان الشاب محمد فضل شاكر، مشيرة إلى أن النجاح الذي يحققه في مشواره الفني يأتي نتيجة موهبته، وأنه لا علاقة له بالأحداث أو المشاكل التي ارتبطت بوالده فضل شاكر.

وأوضحت باسكال مشعلاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 مع الإعلامية نهال طايل، أنها استمعت مؤخرًا إلى ألبوم فضل شاكر، ووصفته بأنه مليء بالإحساس والموسيقى الطربية الأصيلة

وأكدت أن صوت فضل شاكر كان ولا يزال يحمل مشاعر قوية تجعل كل محبي الطرب يشعرون بقيمة أعماله، وأنها دائمًا من متابعي الطرب الأصيل.

وتابعت باسكال مشعلاني: "محمد ابن فضل شاكر فنان شاب يحقق نجاحات كبيرة ومستحق كل التقدير، ويجب أن يُحكم على أعماله الفنية فقط، بعيدًا عن أي ماضي أو أحداث مرتبطة بوالده".