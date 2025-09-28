بالصور| نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. والجمهور: "ولا غلطة"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها.

وظهرت نورهان بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستانا طويلا باللونين الأحمر والأسود، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "الجمال"، "قمراية"، "ولا غلطة"، "مفيش في جمالك"، "تحفة".

يذكر أن نورهان منصور شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "قهوة المحطة"، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم، منهم بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، هالة صدقي، انتصار، وأحمد خالد صالح.

ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب يحلم بدخول عالم التمثيل، يسافر إلى القاهرة لتحقيق حلمه، لكنه يفقد حياته، لتبدأ رحلة البحث عن القاتل.

اقرأ أيضًا:

تحت سفح الأهرامات.. عمرو دياب ينشر صورًا من حفله الأخير (صور)

أصبحت شابة.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته حنين: "قلب أبوكي" (فيديو وصور)

بفستان جرئ وساحر.. نيرمين الفقي تبرز إطلالتها من افتتاح مهرجان الغردقة

بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ جيهان خليل تخطف بها الأنظار والجمهور يعلق

نوفمبر.. أحمد أمين يبدأ تصوير مسلسل "النص التاني"

"فاطمة الهواري" يحكي نضال الشعب الفلسطيني ضمن فعاليات "إيزيس الدولي لمسرح المرأة"