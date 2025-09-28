إعلان

وفاة والدة الفنان حمادة بركات.. تعرف على موعد ومكان العزاء

كتب : مصراوي

11:35 ص 28/09/2025
كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان حمادة بركات وفاة والدته، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري، أمي في ذمة الله، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وكشف بركات عن موعد ومكان صلاة الجنازة، موضحًا أنها ستقام اليوم الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

يذكر أن الفنان حمادة بركات شارك في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، وكان من أبرز أدواره مشاركته في المسلسل الشهير "الكبير أوي" إلى جانب النجم أحمد مكي.

