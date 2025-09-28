رئيس الأوبرا يكشف تفاصيل الدورة 33 لمهرجان الموسيقى العربية اليوم

كتب- مصطفى حمزة:

يعقد علاء عبدالسلام رئيس دار الأوبرا، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، لكشف تفاصيل الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقامة في الفترة من 16 حتى 24 أكتوبر المقبل.

ويقوم د.علاء عبدالسلام، بإعلان تفاصيل الدورة، في مؤتمر صحفي يقام في السادسة مساء اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر بالمستوى الأول بالمسرح الكبير.

ويتولى إدارة المؤتمر مدير المهرجان المايسترو تامر غنيم، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا، وهم: المايسترو أمير عبدالمجيد، المايسترو عماد عاشور، المطرب محمد الحلو، الشاعر جمال بخيت، الإعلامية جاسمين طه، د. أحمد عاطف، د. سعيد كمال، أماني سعيد، المايسترو محمد الموجي، المايسترو مصطفى حلمي، المايسترو أحمد عامر ود. شيرين عبداللطيف رئيس اللجنة العلمية .

وتصدرت "كوكب الشرق" أم كلثوم، الملصق الدعائي الخاص بالدورة 33، بعد اختيارها لتكون شخصية المهرجان هذا العام، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الثقافة 2025 عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها.