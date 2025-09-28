بعد تهشم سيارته.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد السقا

كشف الفنان الشاب ياسين السقا عن الحالة الصحية لوالده النجم أحمد السقا، الذي تعرض لحادث سير الفترة الماضية.

وكتب "ياسين السقا"، في "ستوري" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "الحمد لله والدي بخير وربنا يبعد عننا وعنكم كل شر صدمة وخطر ربنا سترها.. الحمد لله".

كشف مصدر مقرب من النجم أحمد السقا حقيقة تعرضه لحادث سير، وأوضح أنه نجا من الموت بفضل العناية الإلهية، بعد تهشم سيارته.

وأكد المصدر في تصريح خاص لموقع مصراوي، أن السقا نجا بإعجوبة من حادث اصطدام سيارة، مؤكدًا أنها مستقرة بشكل كبير.

يذكر أن، أحمد السقا عُرض له خلال الفترة الماضية بدور العرض السينمائي فيلم "أحمد وأحمد" بمشاركة الفنان أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا.

