صور.. حضور جماهيري كبير لحفل ديف شابيل ضمن مهرجان الرياض للكوميديا

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حضور جماهيري ضخم لحفل النجم الأمريكي ديف شابيل في مدينة الرياض، استعدادا لمشاركته ضمن فعاليات مهرجان الرياض للكوميديا مساء اليوم السبت، والمقرر إقامته في الفترة من 26 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبل.

نشر تركي ال الشيخ صورا من توافد المئات من محبي النجم الكوميدي ديف شابيل وذلك عبر حسابه على "X وكتب: "المسرح مليان وجاهز لعرض ديف شابيل".

يذكر أن تركي آل الشيخ شارك الجمهور عدد من الملصقات الدعائية الخاصة بالمهرجان في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على "X" وكتب: "مابقي شيء على مهرجان الرياض للكوميديا، خلوكم قريبين 26 سبتمبر-9 أكتوبر".

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

