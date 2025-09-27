أسماء جلال تخطف الأنظار ودعاء حكم في الجيم.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب- هاني صابر:



وجه المنتج حمادة إسماعيل، رسالة للنجمة أنغام بعد تعافيها من رحلة العلاج وعودتها لجمهورها والوقوف على المسرح بحفلها في "رويال ألبرت هول" بالعاصمة البريطانية لندن الذي رافقها فيه.

ونشر حمادة إسماعيل، صورته مع أنغام، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "حمد الله على السلامة".

ويعد حفل أنغام على هذا المسرح، الأول لفنان مصري منذ 58 عاما بعد العندليب عبد الحليم حافظ.

وعقب انتهاء حفلها في لندن، حرص "إسماعيل" ورجل الأعمال أيمن عباس، برفقة المايسترو الكبير هاني فرحات، على زيارة أنغام في غرفتها لتهنئتها.

وغنت أنغام في الحفل عدد كبير من أغانيها، ووجّهت الشكر للمملكة العربية السعودية ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمهما الكبير للفن والموسيقى.

وقالت أنغام عن هذه الليلة التاريخية: "ليلة حُفِرَت في ذاكرة العمر، تاريخ كتبناه معاً، وحلم تحقق".

جدير بالذكر أن، المايسترو هاني فرحات قاد الفرقة الموسيقية خلال الحفل، الذي وصفه الجمهور والنقاد بالاستثنائي، لما حمله من مشاعر وعودة قوية لأنغام بعد فترة غياب فرضتها الأزمة الصحية.