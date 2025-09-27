وصلة رقص بين صلاح عبدالله وبيومي فؤاد في حفل زفاف نجل الأخير (صور)

أسماء جلال تخطف الأنظار ودعاء حكم في الجيم.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد الذي أقيم مساء الخميس بأحد الفنادق الكبرى.

وظهر الفنان بيومي فؤاد في الفيديو وهو يرقص مع الفنان الكبير صلاح عبدالله احتفالا بدخول نجل "بيومي" عش الزوجية.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني منهم النجمة يسرا، الفنانة شيماء سيف، الفنان محمد جمعة، الفنان أحمد سعد، الفنان كريم محمود عبد العزيز، الفنانة أيتن عامر، الفنان مصطفى قمر، الفنانة لبلبة، الفنان أكرم حسني.

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز.

