أول منشور من شيماء سيف بعد أنباء طلاقها من زوجها محمد كارتر

كتب- مروان الطيب:

10:16 م 26/09/2025

شيماء سيف

تجاهلت الفنانة شيماء سيف الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية، التي تفيد بانفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر بعد شهور قليلة من عودتهما بعد إعلان الانفصال للمرة الأولى مطلع العام الجاري.

ونشرت شيماء سيف صورة من كواليس حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

وفوجئ جمهور الفنانة شيماء سيف بقيامها بإلغاء متابعة كارتر على حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل، بعد ساعات من أنباء حول انفصالهما بسرية تامة للمرة الثانية بعد أشهر قليلة من عودتهما.

وأعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر لأول مرة مطلع العام الجاري، وكتبت رسالة عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام أعلنت فيها الانفصال الرسمي.

وكان انفصال شيماء سيف بعد شائعات طالت الزوجين خلال الفترة الماضية، وحرصا على نفيها، وبعد إعلان خبر انفصالها تفاعل المتابعين بكلمات عبرت عن حزنهم نظراً للعلاقة القوية التي كانت تجمع الزوجين والحديث المستمر من كل منهما عن حبه للآخر.

يذكر أن آخر مشاركات شيماء سيف الفنية كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

شيماء سيف من حفل زفاف نجل بيومي فؤاد

