يسرا وحسن الرداد.. رقص النجوم في زفاف نجل بيومي فؤاد- صور

"ربنا سخرلي جنوده"..أول تعليق من رحمة أحمد بعد خروجها من المستشفى

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي على حضور حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد الذي أقيم مساء أمس الخميس بأحد الفنادق الكبرى.

نشر برنامج "et بالعربي" مقطع فيديو من كواليس حفل الزفاف عبر صفحته على انستجرام، ظهر خلاله الفنان بيومي فؤاد وهو يحتفل بزفاف نجله وسط رقص واحتفال عدد من النجوم من بينهم النجمة يسرا، الفنان حسن الرداد، الفنان شيكو، الفنانة شيماء سيف، الفنانة دنيا سامي، الفنان كريم محمود عبد العزيز، الفنان أحمد سعد، الفنان محمد نور، الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان مصطفى غريب، وحرصوا على مشاركة الفنان بيومي فؤاد فرحته والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية.

وكانت آخر مشاركات الفنان بيومي فؤاد على شاشة السينما بفيلم "المستريحة" بطولة النجمة ليلى علوي وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن بيومي فؤاد يشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "السادة الأفاضل".

اقرأ أيضا:

17 صورة من حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد

فيديو طريف يجمع نرمين الفقي ونيكول سابا مع غادة عادل ونجلها بالغردقة