إعلان

يسرا وحسن الرداد.. رقص النجوم في زفاف نجل بيومي فؤاد- صور

كتب- مروان الطيب:

08:06 م 26/09/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    نجوم الفن يحتفلون بزفاف نجل بيومي فؤاد
  • عرض 13 صورة
    أكرم حسني
  • عرض 13 صورة
    أكرم حسني وأحمد سعد
  • عرض 13 صورة
    بيومي فؤاد يحتفل بزفاف نجله
  • عرض 13 صورة
    بيومي فؤاد يحتفل بزفاف نجله
  • عرض 13 صورة
    شيماء سيف ويسرا
  • عرض 13 صورة
    بيومي فؤاد وصلاح عبدالله
  • عرض 13 صورة
    مصطفى قمر وبيومي فؤاد
  • عرض 13 صورة
    نجوم الفن من حفل زفاف نجل بيومي فؤاد
  • عرض 13 صورة
    مصطفى قمر
  • عرض 13 صورة
    كريم محمود عبد العزيز
  • عرض 13 صورة
    يسرا وأحمد سعد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي على حضور حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد الذي أقيم مساء أمس الخميس بأحد الفنادق الكبرى.

نشر برنامج "et بالعربي" مقطع فيديو من كواليس حفل الزفاف عبر صفحته على انستجرام، ظهر خلاله الفنان بيومي فؤاد وهو يحتفل بزفاف نجله وسط رقص واحتفال عدد من النجوم من بينهم النجمة يسرا، الفنان حسن الرداد، الفنان شيكو، الفنانة شيماء سيف، الفنانة دنيا سامي، الفنان كريم محمود عبد العزيز، الفنان أحمد سعد، الفنان محمد نور، الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان مصطفى غريب، وحرصوا على مشاركة الفنان بيومي فؤاد فرحته والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية.

وكانت آخر مشاركات الفنان بيومي فؤاد على شاشة السينما بفيلم "المستريحة" بطولة النجمة ليلى علوي وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن بيومي فؤاد يشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "السادة الأفاضل".

اقرأ أيضا:

17 صورة من حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد

فيديو طريف يجمع نرمين الفقي ونيكول سابا مع غادة عادل ونجلها بالغردقة

بيومي فؤاد يسرا مصطفى قمر نجل بيومي فؤاد حسن الرداد
الخبر التالى:
20 صورة - مروة الأزلي تنشر أجرأ إطلالتها في صيف 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

محدش يقدر يأذي مصر.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية فجرًا
20 صورة ترصد زيارة الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية فجرًا
قريبًا.. عودة باسم يوسف