بعد أنباء عن انفصالهما.. 20 صورة رومانسية جمعت شيماء سيف ومحمد كارتر

تصدرت الفنانة شيماء سيف محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أنباء عن انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر.

وكان الظهور الأخير لهما بحفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد الذي أقيم مساء أمس الخميس بأحد الفنادق الكبرى، إذ جلست بمفردها بعيد عن طاولته طوال الحفل بعد أشهر قليلة من انفصالهما وعودتهما مرة أخرى.

وأعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر مطلع العام الجاري، وكتبت رسالة عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام أعلنت فيها الانفصال الرسمي.

وكان انفصال شيماء سيف بعد شائعات طالت الزوجين خلال الفترة الماضية، وحرصا على نفيها، وبعد إعلان خبر انفصالها تفاعل المتابعين بكلمات عبرت عن حزنهم نظراً للعلاقة القوية التي كانت تجمع الزوجين والحديث المستمر من كل منهما عن حبه للآخر.

وكتبت شيماء في رسالتها التي أعلنت فيها انفصالها عن زوجها قائلة: "قدر الله وماشاء فعل تم الانفصال عن زوجي وربنا يعوضني ويعوضه". ووجهت رسالة لمتابعيها والإعلام قائلة: "برجاء احترام رغبتي في عدم الكلام في الموضوع".

يذكر أن آخر مشاركات شيماء سيف الفنية كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

