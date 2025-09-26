بعد زواجهما.. تفاصيل فيلم جمع أحمد جمال ورانيا يوسف قبل 16 عاما (صور)

كتبت- منى الموجي:

أعلنت النجمة رانيا يوسف زواجها من الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك في تصريح نشره برنامج ET بالعربي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

رانيا يوسف وأحمد ظهرا معا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد والذي أقيم أمس الخميس 25 سبتمبر، في أحد الفنادق الكبرى بحضور كوكبة من نجوم الفن.

أحمد ورانيا تعاونا في أكثر من عمل فني، بينها مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان 2025، وكان أحمد المخرج المنفذ للعمل.

ووقف أحمد أمام رانيا كوجه جديد في عالم التمثيل في فيلم "فخفخينو" وذلك قبل 16 عاما، وهو من بطولة النجم الراحل يوسف شعبان وشارك فيه: مصطفى هريدي، إيمان رجائي، وعُرض عام 2009، من إخراج إبراهيم عفيفي.