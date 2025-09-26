إعلان

آيتن عامر عن مسلسل "كلهم بيحبوا مودي": "دوري فيه هيكون مفاجأة"

كتب- هاني صابر:

02:00 ص 26/09/2025

الفنانة آيتن عامر

قالت الفنانة آيتن عامر، إن مسلسلها "كلهم بيحبوا مودي" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، سيكون عملا مختلفا وتقدم فيه دور مفاجأة.

وكتبت آيتن، عبر حسابها على إنستجرام: "كلهم بيحبوا مودي، بس مودي بيحب مين ؟.. استنونا في رمضان ٢٠٢٦ بإذن الله في مسلسل مختلف هيعجبكوا أوي ودوري فيه هيكون مفاجأة".

مسلسل"كلهم بيحبوا مودي" بطولة ياسر جلال وميرفت أمين وآيتن عامر وهدى الإتربي ومصطفى أبو سريع ومحسن منصور، وإخراج أحمد شفيق.

آيتن عامر مسلسل كلهم بيحبوا مودي رمضان 2026 إنستجرام آيتن عامر
