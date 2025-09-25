25 صورة.. نجمات الفن يودعن صيف 2025 بإطلالات جريئة وأنيقة

كتبت- سهيلة أسامة

مع انتهاء صيف 2025، ودعت عدد من نجمات الفن الموسم الصيفي بإطلالات مميزة وألوان صيفية جذابة، وكان من بينهن: رانيا منصور وشقيقتها نورهان منصور، هيفاء وهبي، مي عمر، جومانا مراد، مي سليم، إلهام شاهين، وليلى علوي.

وحرصت النجمات على مشاركة متابعيهن عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورهن خلال فصل الصيف، واستغلال العطلة للتفاعل مع المتابعين والاستمتاع بالموسم.

وتباينت الإطلالات بين ألوان زاهية وفاتحة، وأناقة كلاسيكية وفساتين راقية، وودعت نجمات الفن صيف 2025 بأسلوب يجمع بين الجرأة والرقة والكلاسيكية، لتترك كلا منهن بصمة واضحة في هذا الموسم.

