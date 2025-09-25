إعلان

25 صورة.. نجمات الفن يودعن صيف 2025 بإطلالات جريئة وأنيقة

كتب : سهيلة أسامة

06:47 م 25/09/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    نورهان منصور_27
  • عرض 25 صورة
    مي عمر_24
  • عرض 25 صورة
    نورهان منصور (2)_25
  • عرض 25 صورة
    مي عمر (2)_22
  • عرض 25 صورة
    مي سليم_21
  • عرض 25 صورة
    مي سليم (3)_20
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي_18
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي (2)_17
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف_16
  • عرض 25 صورة
    نورهان منصور (3)_26
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف (3)_12
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف (2)_10
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف (2)[1]_11
  • عرض 25 صورة
    رانيا ونورهان منصور وابنتها توانا_9
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف (4)_14
  • عرض 25 صورة
    رانيا منصور وابنتها توانا_7
  • عرض 25 صورة
    رانيا منصور (3)_6
  • عرض 25 صورة
    رانيا منصور (2)_5
  • عرض 25 صورة
    جومانا مراد_4
  • عرض 25 صورة
    جومانا مراد (2)_3
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين_2
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين (2)_1
  • عرض 25 صورة
    رانيا منصور_8
  • عرض 25 صورة
    مي عمر (3)_23

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- سهيلة أسامة

مع انتهاء صيف 2025، ودعت عدد من نجمات الفن الموسم الصيفي بإطلالات مميزة وألوان صيفية جذابة، وكان من بينهن: رانيا منصور وشقيقتها نورهان منصور، هيفاء وهبي، مي عمر، جومانا مراد، مي سليم، إلهام شاهين، وليلى علوي.

وحرصت النجمات على مشاركة متابعيهن عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورهن خلال فصل الصيف، واستغلال العطلة للتفاعل مع المتابعين والاستمتاع بالموسم.

وتباينت الإطلالات بين ألوان زاهية وفاتحة، وأناقة كلاسيكية وفساتين راقية، وودعت نجمات الفن صيف 2025 بأسلوب يجمع بين الجرأة والرقة والكلاسيكية، لتترك كلا منهن بصمة واضحة في هذا الموسم.

اقرأ أيضًا:

"مش قصير شوية؟".. تعليقات الجمهور على صور فستان مي عمر

بجيبة قصيرة.. أميرة أديب تخطف الأنظار على هامش "القاهرة السينمائي"

نجمات الفن إطلالات نجمات الفن رانيا منصور نورهان منصور هيفاء وهبي مي عمر جومانا مراد مي سليم ليلى علوي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة.. تحقيق إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان رأس حربة مصر لخداعنا