بجيبة قصيرة.. أميرة أديب تخطف الأنظار على هامش "القاهرة السينمائي"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أميرة أديب جمهورها صورًا ومقطع فيديو من سهرة خاصة أقامتها إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على هامش الفعاليات التحضيرية للدورة الـ46 المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر المقبل.

ونشرت أميرة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية جيبة قصيرة باللون الأسود مع بلوزة شيفون أنيقة، وعلّقت: "مهرجان القاهرة السينمائي بدأ رسميًا، وميرو خطفت الأنظار بأول إطلالة".

شهدت السهرة حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني هم النجمة يسرا، السيناريست مدحت العدل، الفنان طه دسوقي، النجمة نيللي كريم، الفنان طه دسوقي، الفنانة درة، الفنان محمد شاهين، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة مريم الخشت، الفنانة أميرة أديب، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة داليا شوقي.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 هذا العام، أعلنت عن تكريم الفنان خالد النبوي بجائزة "فاتن حمامة للتميز" وذلك تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بالأعمال الهامة.

وكشفت إدارة المهرجان خلال الفترة المقبلة، عن إصدار كتاب للفنان خالد النبوي يتضمن محطاته الفنية وإسهاماته سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما المصرية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

