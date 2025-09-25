محمد ثروت يقدم أغاني فريد الأطرش بالمغرب السبت المقبل

يستعد المطرب الكبير محمد ثروت ، للسفر إلى المغرب، للمشاركة باحتفالية ذكرى الموسيقار فريد الأطرش.

ويقدم محمد ثروت، أغاني الموسيقار الراحل فريد الأطرش، بمشاركة أوركسترا دار العود، في الحفل المقام على مسرح محمد الخامس، مساء السبت المقبل الموافق 27 سبتمبر.

ويقام الحفل بالتعاون بين وزارة الثقافة بالمغرب،و سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط.

ويشارك المطرب محمد ثروت، مع المطربين هاني شاكر، ومحمد الحلو،في الاحتفالية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية، في دار الأوبرا، بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، وذلك يوم 6 أكتوبر المقبل.