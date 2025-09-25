إعلان

محمد ثروت يقدم أغاني فريد الأطرش بالمغرب السبت المقبل

كتب-مصطفى حمزة:

02:06 م 25/09/2025

محمد ثروت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد المطرب الكبير محمد ثروت ، للسفر إلى المغرب، للمشاركة باحتفالية ذكرى الموسيقار فريد الأطرش.

ويقدم محمد ثروت، أغاني الموسيقار الراحل فريد الأطرش، بمشاركة أوركسترا دار العود، في الحفل المقام على مسرح محمد الخامس، مساء السبت المقبل الموافق 27 سبتمبر.

ويقام الحفل بالتعاون بين وزارة الثقافة بالمغرب،و سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط.

ويشارك المطرب محمد ثروت، مع المطربين هاني شاكر، ومحمد الحلو،في الاحتفالية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية، في دار الأوبرا، بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، وذلك يوم 6 أكتوبر المقبل.

المطرب محمد ثروت أغاني فريد الأطرش بالمغرب احتفالية ذكرى الموسيقار فريد الأطرش حفل محمد ثروت بالمغرب مسرح محمد الخامس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بتفاهم أمريكي.. الجامعة العربية: نناقش تشكيل قوة استقرار عسكرية في غزة
"عمل المرافقين" .. قرار سعودي مهم يخص الوافدين