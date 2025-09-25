بملابس سباق.. محمود البزاوي يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة



كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان محمود البزاوي بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 25 سبتمبر.

ونشر صورتين عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "النهارده ٢٥ سبتمبر يوم عيد ميلادي.. رحلة طويلة في سباق العمر، فقررت أركن وأريح شوية.. كوميديا تقيلة مني، لكنه عيد ميلادي فاضحكوا وخلاص".

وظهر البزاوي في الصور بإطلالة شبابية، مرتديًا بدلة زرقاء مزينة بالشعارات، مع خوذة معدنية أنيقة.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمود البزاوي الدرامية كان مسلسل "مملكة الحرير"، المكوّن من 10 حلقات، من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، والذي مزج بين الأكشن والحب وصراعات السلطة والمغامرة.

وشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، إلى جانب نخبة من النجوم: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبدالجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي.

