"المنبر" لـ أحمد عبد العال يُمثل مصر في الإسكندرية السينمائي الدولي

كتبت- منال الجيوشي

11:39 ص 25/09/2025
يشارك فيلم "المنبر"، للمخرج أحمد عبد العال في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، بدورته الـ 41 المقرر انطلاقها من 2 لـ 6 أكتوبر المقبل.

الفيلم تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلى منبره العظيم، وكيف واجه الأزهر الاحتلال البريطاني.

يضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد حاتم وزينة وأحمد عزمي وعمر السعيد وأحمد فهيم وميدو عادل وآيتن عامر، ومن ضيوف الشرف يشارك: أحمد عبد العزيز وأشرف زكي وسامح الصريطي وعمرو صحصاح.

وصور مخرج الفيلم أحمد عبد العال العمل بعدد من المناطق التاريخية والأثرية بمصر منها قلعة صلاح الدين الأيوبي وغيرها من الأماكن التاريخية.

مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي فيلم المنبر المخرج أحمد عبد العال مواجهة الأزهر الاحتلال البريطاني

