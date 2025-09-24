إعلان

حكيم يشيد بنجله بعد تألقه في الدوري الإسباني.. ماذا قال؟

كتب- مروان الطيب:

09:36 م 24/09/2025
    حكيم يشيد بنجله عمر في الدوري الإسباني (1)
    حكيم يشيد بنجله عمر في الدوري الإسباني (2)
    حفل حكيم المرتقب في باريس

أشاد المطرب حكيم، بنجله عمر بعد تألقه مع فريق "CD El Dense" الإسباني بالدرجة الثانية.

ونشر حكيم، صورا لنجله باحدى المباريات، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك للغزال في آخر مباراة ليه فى الدوري الإسباني يسجل هدف ويصنع هدفين.. كل يوم بتكبر في عيني أكتر يا غزالي الصغير، ربنا يحميك ويوفقك يا بطل".

وكان حكيم، قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، كما ينتظر احياء حفلا آخر في باريس يوم 26 أكتوبر المقبل.

عمر حكيم حكيم نادي CD El Dense إنستجرام حكيم الدوري الإسباني

