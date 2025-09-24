حكيم يشيد بنجله بعد تألقه في الدوري الإسباني.. ماذا قال؟

أشاد المطرب حكيم، بنجله عمر بعد تألقه مع فريق "CD El Dense" الإسباني بالدرجة الثانية.

ونشر حكيم، صورا لنجله باحدى المباريات، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك للغزال في آخر مباراة ليه فى الدوري الإسباني يسجل هدف ويصنع هدفين.. كل يوم بتكبر في عيني أكتر يا غزالي الصغير، ربنا يحميك ويوفقك يا بطل".

وكان حكيم، قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، كما ينتظر احياء حفلا آخر في باريس يوم 26 أكتوبر المقبل.

